Niemcy. Nowy rząd chce zaostrzyć kontrole graniczne.

W kwietniu złożono 8 840 wniosków o azyl; w tym samym okresie dwa lata temu było ich jeszcze prawie 20 000 – to spadek o 55 procent, jak wyliczyła Faeser. Do 30 kwietnia 2025 roku MSW odnotowało łącznie 42 460 wniosków o azyl.

Wspólne europejskie działania

W ramach kontroli granic zatrzymano ponad 2 200 przemytników. – Wszystko to odbywa się we ścisłej współpracy europejskiej i w ramach prawa europejskiego – podkreśliła Nancy Faeser. – Jest to jedyny sposób, aby zapobiec niepowodzeniu tych środków przed sądem i jedyny sposób, aby były one skuteczne – dodała.