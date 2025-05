Dotacja do roweru elektrycznego 2025 – nawet 4500 zł wsparcia od państwa

Słyszeliście o programie "Mój rower elektryczny"? Choć jego nazwa brzmi niewinnie, za tym tytułem kryje się potężna dotacja: nawet 4500 zł na zakup rowerów elektrycznych transportowych (tzw. cargo) oraz wózków rowerowych na prąd. Na zwykłe e-rowery można dostać do 2500 zł, co również robi wrażenie.

musi być nowy i wyprodukowany w Unii Europejskiej, powinien mieć certyfikat CE , akumulator w technologii litowo-jonowej , brak manetki gazu (czyli pedałowanie musi być konieczne), w przypadku rowerów cargo – ładowność minimum 60 kg .

Dotacje na rowery elektryczne – co w przypadku kradzieży?

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w trybie ciągłym aż do 2029 roku lub do wyczerpania budżetu. Dotacja wypłacana będzie po zakupie roweru, na podstawie przedstawionych faktur i potwierdzeń płatności. Oznacza to, że najpierw musimy zainwestować z własnej kieszeni, a później możemy ubiegać się o zwrot części wydatków.

Program "Mój rower elektryczny" to nie tylko jednorazowa akcja. To część większego planu, który ma promować zrównoważony transport i ekologiczne rozwiązania. Samochody spalinowe powoli odchodzą do przeszłości. Rower elektryczny to realna alternatywa – szczególnie w miastach, gdzie korki i smog stają się codziennością.