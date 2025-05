Jak głosować w wyborach prezydenckich 2025 w Polsce i za granicą? Poradnik Fot. Adam Burakowski/East News

Jak głosować w wyborach prezydenckich 2025 w Polsce i za granicą?

Kto może głosować?

Prawo udziału w wyborach prezydenckich przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, który:

najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 lat, nie został pozbawiony praw publicznych lub wyborczych na mocy prawomocnego wyroku sądu, nie został ubezwłasnowolniony.

Głosowanie w miejscu zamieszkania

Każdy wyborca zarejestrowany na pobyt stały w danej gminie jest automatycznie wpisany do spisu wyborców i przypisany do odpowiedniego obwodu. Informację o lokalizacji lokalu wyborczego można uzyskać w urzędzie gminy lub przez oficjalne strony internetowe (gov.pl).

Lokale wyborcze są czynne od godziny 7:00 do 21:00. Aby oddać głos, wystarczy przyjść z ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport) i złożyć podpis.

Jak wygląda karta do głosowania?

Na karcie znajdują się nazwiska wszystkich kandydatów startujących w wyborach. Aby głos był ważny:

należy postawić znak "X" (dwie przecinające się linie) tylko przy jednym nazwisku, karta bez żadnego znaku lub z zaznaczeniem więcej niż jednego kandydata zostaje uznana za nieważną.

Głosowanie poza miejscem stałego zameldowania

Jeśli planujesz przebywać poza miejscem stałego zamieszkania w dniu wyborów, możesz skorzystać z dwóch rozwiązań:

1. Zaświadczenie o prawie do głosowania

To dokument umożliwiający oddanie głosu w dowolnym lokalu wyborczym – w Polsce, za granicą, a nawet na statku morskim pod polską banderą.

Aby je uzyskać:

złóż wniosek w dowolnym urzędzie gminy – nie później niż do 15 maja 2025 roku , możesz upoważnić pisemnie inną osobę do odbioru dokumentu, pamiętaj, że zaświadczenie wydawane jest tylko raz – w przypadku zgubienia nie możesz uzyskać duplikatu.

Zaświadczenie uprawnia do głosowania zarówno w pierwszej, jak i ewentualnej drugiej turze wyborów.

2. Zmiana miejsca głosowania

Jeśli znasz miejsce, w którym będziesz przebywać w dniu wyborów, możesz złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie. Można to zrobić:

w urzędzie gminy właściwym dla miejsca, w którym chcesz głosować, przez aplikację mObywatel, na stronie gov.pl.

Termin składania wniosku również upływa 15 maja 2025 roku. Jeśli zmienisz miejsce głosowania przed I turą, zostaniesz tam przypisany także na II turę. W przypadku chęci zmiany lokalizacji przed drugą turą wniosek należy złożyć najpóźniej do 29 maja 2025 roku.

Jak głosować w wyborach prezydenckich za granicą?

Obywatele przebywający za granicą również mają prawo uczestniczyć w wyborach. W tym celu należy:

zgłosić się do właściwego konsulatu lub ambasady, by zostać wpisanym do spisu wyborców – osobiście, listownie, telefonicznie lub elektronicznie (np. przez ePUAP), rejestracja możliwa jest najczęściej do kilku dni przed wyborami – dokładne daty ogłasza Ministerstwo Spraw Zagranicznych, lokale wyborcze organizowane są w placówkach dyplomatycznych i innych wyznaczonych miejscach.

Głosowanie odbywa się w godzinach ustalonych lokalnie przez konsulat, dostosowanych do czasu miejscowego.

Po zakończeniu głosowania komisje wyborcze przystępują do liczenia głosów. Wyniki cząstkowe zazwyczaj publikowane są tego samego dnia wieczorem, natomiast oficjalne ogłoszenie przez Państwową Komisję Wyborczą następuje w ciągu kilku dni.

Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50 proc. ważnie oddanych głosów, organizowana jest druga tura wyborów – z udziałem dwóch kandydatów z najwyższym wynikiem.