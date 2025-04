Do pierwszej tury wyborów prezydenckich zostały 32 dni. Na miesiąc przed udaniem się Polaków do urn Radio ZET opublikowało najnowszy sondaż wykonany przez pracownię Opinia24. Z badania wynika, że Rafał Trzaskowski pozostaje faworytem do wygranej w drugiej turze. Ma większe poparcie niż kandydat PiS Karol Nawrocki i reprezentant Konfederacji Sławomir Mentzen.