– Podniesienie progu wymaganych podpisów popiera sześć na dziesięć osób, które skończyły 50 lat i dwie na trzy osoby z miast liczących do 20 tys. mieszkańców – komentuje dla gazety Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research. – Do grup, które w największym stopniu krytycznie odnoszą się do tego pomysłu, należą respondenci mieszkający w miastach o wielkości 200–499 tys. mieszkańców (41 proc.) oraz badani w wieku od 25 do 34 lat (40 proc.) – dodaje ekspertka.