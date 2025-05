We wtorek 6 maja na facebookowym profilu "Tatromaniak" opublikowano wstrząsające wideo z Rysów . Jak podano, zdarzenie miało miejsce 23 lutego, jednak kamera z nagraniem została znaleziona dopiero niedawno. Jej właściciel, Michał, zdecydował się udostępnić materiał administracji profilu.

"Złamałem obojczyk, parę żeber, jakieś kolce od kręgów, do tego paskudnie skręcona kostka i uszkodzone więzadła. Straciłem 700 wysokości, zanim się zatrzymałem. Uderzyłem po drodze ze dwa razy w skały, gdyby nie kask, to by mnie już chyba nie było" – relacjonował.