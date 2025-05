Nad Morskie Oko z Zakopanego w majówkę elektrycznym busem. Wiadomo, ile to kosztuje

A co z cenami? W przypadku wjazdu z Zakopanego trzeba będzie zapłacić 100 zł od osoby, kupując bilet online, lub 110 zł płacąc w Punkcie Informacji Turystycznej. Zjazd to opłata w wysokości 90 lub 100 zł. W przypadku podróży na trasie Palenica-Włosienica za wjazd trzeba będzie zapłacić 100 lub 110 zł. Zdecydowanie tańszy będzie zjazd. Tu cenę ustalono na 60 zł w przypadku zakupu online lub 70 zł w Punkcie Informacji Turystycznej.

Nie tylko cena kłopotem elektrycznych busów do Morskiego Oka

– Nie jest to zwykły przejazd, ma on charakter edukacyjny, wymaga zaangażowania Tatrzańskiego Parku Narodowego – przyznał podczas konferencji Szymon Ziobrowski. Dodał on także, że kursy będą miały swoje ograniczenia.

– Busy na trasie z Palenicy do Włosienicy będą jeździły bardzo powoli, aby nie mijać się z wozami konnymi, aby nie tworzyć zamieszania. To rozwiązanie tymczasowe, bo docelowo usługa ma być wykonywana przez fiakrów, którzy dziś jeżdżą końmi na trasie Palenica-Włosienica – dodał dyrektor TPN.

Jeżeli więc liczyliście na szybki transport, czeka was duże rozczarowanie. Drugim problemem może być liczba miejsc dostępnych w busach. Każdy kurs pomieści maksymalnie 19 osób. W konsekwencji można więc spodziewać się, że przejazdy fasiągami nadal będą popularne. Można również mieć nadzieję, że część turystów, która nie załapie się na busa, nad Morskie Oko ruszy pieszo, a to będzie najbardziej ekologiczne rozwiązanie.

Przypomnijmy też, że dni kursów konnych do Włosienicy są już policzone. Takie przewozy będą mogły być realizowane tylko do końca 2025 roku. Od 2026 roku będzie obowiązywało bowiem porozumienie, na mocy którego zaprzęgi konne będą jeździły jedynie z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. Dalej do wyboru będą busy lub długi spacer.