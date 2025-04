Jak podaje TVN24, handlarze skarżą się, że za łamanie tych zasad otrzymują mandaty od straży miejskiej , a wobec niektórych kierowane są także wnioski do sądu.

Jeden ze sprzedawców na zakopiańskim deptaku wskazał, że "nie można urzędowo przymuszać konsumentów do kupowania określonych rzeczy", a jeśli ktoś jako pamiątkę chce sobie kupić kapibarę zamiast np. owieczki, to tak zrobi. Zaznacza, że handlowcy posiadają w ofercie piękne regionalne pamiątki, ale ważne jest, by konsumenci, turyści mieli wybór.