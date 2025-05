Nad Watykanem uniósł się pierwszy dym. Konklawe zakończyło środowe głosowanie

W środę rozpoczął się proces wyboru nowego papieża – do Watykanu przybyło 133 kardynałów z różnych stron świata. Po południu przystąpili do głosowania w Kaplicy Sykstyńskiej. Tego dnia zobaczyliśmy jednak czarny dym – to znak, że nie wybrano nowego papieża.