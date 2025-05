Watykańskie media piszą, że dopiero około 16:15 133 kardynałów elektorów zbierze się w Kaplicy Paulińskiej i utworzy procesję do Kaplicy Sykstyńskiej. W tym czasie będą śpiewać litanię i hymn Veni Creator, czyli wezwanie do Ducha Świętego, który ma pomóc kardynałom wybrać nowego papieża.

Konklawe to słowo, które pochodzi z łaciny i oznacza "cum clave" ("zamknięty na klucz"). Już wczoraj urzędnicy watykańscy zamknęli wejścia do Pałacu Apostolskiego – w tym Kaplicy Sykstyńskiej – ołowianymi plombami, które pozostaną do końca obrad. Gwardia szwajcarska będzie również otaczać wszystkie wejścia do kaplicy. Wczesnym popołudniem sygnał telefonii komórkowej na terenie Watykanu zostanie wyłączony, aby uniemożliwić osobom biorącym udział w konklawe kontakt ze światem zewnętrznym.