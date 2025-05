DJ Hazel nie żyje. Magda Narożna pożegnała go na Instagramie w poruszającym wpisie

W sieci pojawiają się kolejne kondolencje i wspomnienia o zmarłym didżeju, autorze hitu "I Love Poland". Na Instagramie pożegnała go wokalistka Magdalena Narożna z zespołu Piękni i Młodzi.

"Michał, przyjacielu... Nie jestem w stanie w to uwierzyć. Nie jestem w stanie nic napisać, bo łzy rozpaczy na to nie pozwalają! Takiego cię chcę pamiętać! Do zobaczenia po drugiej stronie" – napisała uczestniczka ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami". Opublikowała również wspólne zdjęcie z Orzechowskim.