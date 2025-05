Marlena Milwiw-Baron zmarła 1 maja w wieku 93 lat. Była cenioną aktorką. Występowała na deskach teatrów we Wrocławiu i Warszawie. Wykładała również w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Na ekranie zadebiutowała w 1962 roku w filmie "Jak być kochaną" Wojciecha Hasa. W ciągu swojej kariery zagrała w wielu filmach i serialach, takich jak "Wyjście awaryjne", "Odlotowe wakacje", "Pierwsza miłość", "Świat według Kiepskich" czy "Licencja na wychowanie".

Baron żegna babcię. Tak spędzili ostatnie chwile razem

Prywatnie była żoną pisarza i oficera Adama Barona. Jej syn Piotr Baron to znany saksofonista jazzowy, a wnuk to gitarzysta, członek zespołu Afromental oraz juror programu "The Voice of Poland" Aleksander Milwiw-Baron. Gwiazdor TVP zamieścił w sieci poruszające wspomnienie o babci. Spędzili razem święta wielkanocne. W Lany Poniedziałek nie obyło się bez symbolicznego polania wodą. Milwiw-Baron przyznał, że "tęskni" za wspólnie spędzonym czasem.