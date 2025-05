We wtorek Małopolski Urząd Wojewódzki opublikował oświadczenie, w którym poinformowano, że pogrzeb lekarza będzie miał charakter państwowy. Jednocześnie wystosowano apel o uszanowanie prośby pogrążonych w żałobie bliskich, by uroczystość miała przede wszystkim charakter rodzinny, a media powstrzymały się od udziału w ceremonii. Bliscy zmarłego poprosili również, aby nie składać im kondolencji.

– Nic nie przywróci życia panu doktorowi Tomaszowi Soleckiemu. Nic nie naprawi tej dramatycznej krzywdy, która stała się udziałem jego rodziny i całego środowiska medycznego. I nic nie zapełni pustki, która powstała. Pustki, która ciągle nie znajduje sensu. Wszystko, co teraz robimy, jest tylko próbą możliwie najbardziej przyzwoitej reakcji na akt nieuzasadnionej, okrutnej i skrajnie niepotrzebnej przemocy – powiedział wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Wojewoda złożył wniosek do wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministra Jana Grabca o nadanie pogrzebowi charakteru państwowego i organizację ceremonii z udziałem wojskowej asysty honorowej. Dodatkowo poinformował, że wystąpił do prezydenta o pośmiertne odznaczenie dr. Tomasza Soleckiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

"Doktor Solecki był uznanym specjalistą, znanym z empatii, oddania pacjentom i wysokich kwalifikacji zawodowych. Swoje obowiązki wykonywał, kierując się etyką zawodową, przysięgą lekarską i głębokim poczuciem odpowiedzialności za drugiego człowieka. Jego działalność miała istotny wpływ na życie wielu osób, a jego postawa stanowi wzór dla obecnych i przyszłych przedstawicieli zawodów medycznych" – napisano we wniosku o pośmiertne odznaczenie.

Podano szczegóły pogrzebu dr. Tomasza Soleckiego

We wtorek 6 maja przed Uniwersyteckim Szpitalem w Krakowie, gdzie pracował lekarz, zawyły syreny karetek, by uczcić jego pamięć. Pracownicy zgromadzili się przed budynkiem, by oddać mu hołd minutą ciszy. Tego dnia decyzją rektora ogłoszono również żałobę na Uniwersytecie Jagiellońskim.