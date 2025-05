Disney otworzy kolejny Disneyland. To już oficjalna informacja

Nowy Disneyland niecałe 6 godzin lotu z Polski

– Nasz ośrodek w Abu Zabi będzie najbardziej zaawansowanym i interaktywnym miejscem w naszym portfolio. Lokalizacja naszego parku jest niezwykle wyjątkowa – zakotwiczona w pięknym nabrzeżu – co pozwoli nam opowiadać nasze historie w zupełnie nowy sposób. Ten projekt dotrze do gości w zupełnie nowej części świata, zapraszając więcej rodzin do doświadczenia Disneya niż kiedykolwiek wcześniej. Ostatecznie będzie to świętowanie tego, co jest możliwe, gdy kreatywność i postęp się ze sobą łączą – dodał Josh D'Amaro, prezes Disney Experiences.

Z otwarcia Disneylandu w Abu Zabi mogą ucieszyć się także polscy turyści. Zjednoczone Emiraty Arabskie to bardzo popularny kierunek naszych wyjazdów zwłaszcza w okresie zimowym. Bilety w dwie strony do Abu Zabi z Warszawy można kupić od ok. 1,8 tys. zł w dwie strony. Do Dubaju da się dolecieć za ok. 1,3 tys. zł. Jeszcze mniej, bo ok. 700-800 zł za bilety w dwie strony do Abu Zabi zapłacą podróżni z Krakowa. Lot do ZEA trwa niespełna 6 godzin.