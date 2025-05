Wakacje w Hiszpanii będą droższe. Wszystko przez opłatę na Teneryfie

Teide to najwyższy szczyt Teneryfy, a także całej Hiszpanii. Mierzący 3718 m n.p.m. szczyt wulkanu każdego roku przyciąga tłumy turystów. Niestety nie wszyscy są dobrze przygotowani do wędrówki, przez co na miejscu dochodzi do wypadków i interwencji ratowników. Sytuacja była na tyle poważna, że wprowadzono tam mandaty za wchodzenie na szczyt w nieodpowiednim obuwiu.