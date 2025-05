W hotelu zawsze płacisz za dwie osoby. Turyści mają tego dość

To wszystko sprawia, że odsetek podróżujących samotnie stale rośnie. Niestety za tym trendem nie podążają na razie hotele. Zdecydowana większość oferowanych przez nich pokojów to noclegi dla dwóch osób. Na miejscu najczęściej znajduje się jedno podwójne łóżko, choć coraz popularniejszym rozwiązaniem jest system rozsuwanych łóżek, dzięki czemu łatwo można tam uzyskać dwa pojedyncze miejsca do spania.

Ostatecznie jednak jeżeli w pokoju przygotowanym dla dwóch osób będziecie spali w pojedynkę, to i tak zapłacicie za dwie osoby. Mało tego, jeżeli w hotelu jest pokój dla jednej osoby, to najczęściej i tak kosztuje on tyle samo co lokum dla dwóch osób. I właśnie to coraz częściej irytuje podróżnych. Dlatego ci coraz chętniej wybierają tańsze hostele, gdzie płacą za pojedyncze łóżka w pokojach wieloosobowych. To o wiele tańsza i bardziej uczciwa opcja.