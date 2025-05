BLIK ostrzega przed fałszywymi e-mailami – jak nie dać się oszukać?

BLIK przypomina, że tego typu wiadomości to klasyczny przykład phishingu, czyli próby wyłudzenia danych osobowych. Oszuści wykorzystują emocje, takie jak strach czy poczucie pilności, aby nakłonić użytkownika do szybkich i nieprzemyślanych działań. Zdarza się, że kliknięcie w podejrzany link może zakończyć się utratą pieniędzy lub przejęciem danych logowania do konta.