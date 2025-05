Revolut pozwala kupić bilety na tramwaje i autobusy. Działa to na razie tylko w Polsce Fot. Mateusz Kotowicz/REPORTER

REKLAMA

Revolut to brytyjska firma fintechowa założona w 2015 r. Z jej aplikacji w Polsce korzysta ponad 4 miliony osób. To już nie tylko konto bankowe z możliwością płacenia w różnych walutach czy miejsce do inwestowania oszczędności. Ma sporo dodatkowych usług (np. ubezpieczenia), a jedna z nich właśnie została dodana: na razie tylko Polsce.

Revolut pozwala kupić bilety na tramwaje i autobusy. Działa to na razie tylko w Polsce

Niedawno Revolut umożliwił płacenie Blikiem (polski system również wystartował w 2015 r.), a teraz dodaje opcję kupienia biletu komunikacji miejskiej.

REKLAMA

– Cieszymy się, że Polska jest pierwszym krajem gdzie wdrażamy nowy typ usługi. Transport publiczny w aplikacji Revolut to ułatwienie dla klientów, którzy podróżują codziennie do pracy, szkoły lub na uczelnię, ale także dla osób podróżujących do innych miast służbowo lub na wakacje. W przyszłości chcemy udostępnić ją także dla turystów z zagranicy odwiedzających polskie miejscowości. Mamy ponad 50 milionów klientów, wielu spośród nich może w przyszłości odwiedzić Polskę i taka funkcja im się przyda – powiedział Fernando Pastor Durántez, Product Owner Retail Localisation w Revolut.

REKLAMA

Revolut pozwala kupić bilet nie tylko w największych miastach typu Warszawa, Kraków, Wrocław czy Łódź, ale też w mniejszych miejscowościach. Łącznie na razie dodano ponad 50 miast. Na liście jest m.in. Białystok, Częstochowa, Elbląg, Gorlice, Iława, Konin, Mikołów, Nysa, Pabianice, Toruń, Wieliczka.

Jak kupić bilet na transport publiczny przez Revoluta?

Przede wszystkim trzeba zaktualizować aplikację, następnie w głównym oknie, w prawym dolnym rogu klikamy na "Więcej". W kolejnej karcie wybieramy ikonkę autobusu z podpisem "Transport" i tam już możemy wybrać miasto, w którym chcemy kupić bilet.

REKLAMA

Fot. Revolut

Do kupienia mamy bilety normalne, ulgowe itd., a w niektórych miastach trzeba będzie wybrać linię autobusową lub tramwajową. W zakładce "Moje bilety" możemy podejrzeć zakupione bilety i jej aktywować (np. skanując kod QR w pojeździe), bo nie są kasowane od razu. Nie zapomnijmy o tym, bo w innym razie dostaniemy mandat.