Nowa wersja all inclusive w Turcji. Niemcy rezygnują z procentów

Bez procentów na all inclusive w Turcji i z niższymi cenami

Rezygnacja z części oferty powszechnie dostępnej na all inclusive oznacza obniżkę ceny. Ta na razie nie jest jednak zbyt wyraźna. Jak podaje serwis "Touristik Aktuell", klienci, którzy wybiorą wakacje bezalkoholowe, zaoszczędzą ok. 50 euro od osoby. Po przeliczeniu na złotówki daje to ok. 213 zł oszczędności. Może nie jest to wysoka kwota, ale dla osób niepijących alkoholu na wakacjach na pewno bardzo atrakcyjna.