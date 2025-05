Wizz Air z nowymi trasami z Polski już w wakacje. Polecimy m.in. do Hiszpanii

Teraz z systemu przewoźnika wynika, że trasa do Madrytu wystartuje już 11 lipca. Tego samego dnia polecą pierwsze samoloty do Nicei i Bukaresztu. Znacznie wcześniej niż planowano, bo już 12 lipca turyści będą mogli polecieć także do Bazylei. To świetna informacja zwłaszcza dla tych, którzy dopiero planują letnie wyjazdy.