Tak o Mieszku R. mówią sąsiedzi.

Jak jednak zapamiętali go sąsiedzi? – Bardzo rzadko go widywałam, chociaż mieszkamy na jednym piętrze. Zawsze było u niego cicho, nigdy nie słyszałam nic niepokojącego. (...) Widziałam go parę razy, ale tak – wydawał się trochę dziwny. Chyba też było u niego bardzo brudno, bo wychodził z mieszkania skrycie, żeby nic nie było widać, i wynosił dużo śmieci – powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" i Radiem ESKA jedna z sąsiadek 22-latka.

– Wydawał się bardzo dziwny. Z wyglądu mi się nie podobał. Taki cichy, niby zamknięty w sobie. Nic wcześniej o nim nie słyszałam, nie widywałam go często. Co dziwne – zawsze wchodził do mieszkania przez garaż. To mnie dziwiło – dodała inna osoba.