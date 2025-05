Do tragedii doszło w środę wieczorem 7 maja – na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu. 22-letni student wtargnął do Audytorium Maximum i zaatakował około portierkę. Kobieta zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Sprawca poważnie ranił również pracownika ochrony, który próbował interweniować.

– Mogło to spotkać każdego z nas. Często przechodziłem tymi drzwiami i nie wyobrażam sobie, by przejść przez nie ponownie – powiedział jeden ze studentów w rozmowie z Polsat News.

Atak na Uniwersytecie Warszawskim. Studenci komentują

Inni studenci w podkreślali również emocjonalny ciężar sytuacji. – Pierwsza emocja, jaka nam towarzyszyła, to był szok i pytanie o to, czy nie jest to ktoś bliski nam. Ja od razu zadzwoniłem do mojej dziewczyny i zapytałem, czy wszystko jest w porządku – wyznał Bartosz, student II roku prawa (cyt. Polsat News).