Mieszko R. miał przyznać się do zabójstwa na UW. Jego obrońca zaprzecza

Co innego twierdzi jednak obrońca Mieszka R. – Z chęcią zobaczę, w którym miejscu jest to przyznanie się do winy – powiedział adwokat Maciej Zaborowski, cytowany m.in. przez Interię. – Nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją: ktoś przyznał się do winy, co nie miało miejsca. Jest to sytuacja nie tylko zaskakująca, ale zupełnie bulwersująca. Szczerze powiem, że ciężko mi to nawet skomentować – dodał.