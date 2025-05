Przypomnijmy, że Robert Prevost wstąpił do zakonu św. Augustyna we wrześniu 1978 roku. Śluby wieczyste złożył 29 sierpnia 1981 roku, a niespełna rok później – 19 czerwca 1982 – w Rzymie przyjął święcenia kapłańskie.

Jak donosi "The Washington Post", ojciec nowego papieża był pedagogiem i katechetą, a jego matka bibliotekarką. Do ich domu w stanie Illinois często przyjeżdżali duchowni z całego regionu, by spotkać się z lokalną wspólnotą i cieszyć się kuchnią matki papieża Leona XIV. Warto dodać, że młody Robert służył jako ministrant, uczęszczał do szkoły parafialnej, a następnie do liceum seminaryjnego.