Fot. MAGO/ALESSIA GIULIANI/Imago Stock and People/East News

Robert Prevost został nowym Ojcem Świętym jako Leon XIV . Oznacza to, że kardynałowie elektorzy zgromadzeni na konklawe dokonali wyboru już 267. papieża. Nowy papież Leon XIV ma 69 lat i urodził się w Chicago. Jest pierwszym Ojcem Świętym, który pochodzi z Ameryki Północnej.

Przypomnijmy, że aby wybrać nowego papieża, kandydat musi uzyskać poparcie co najmniej dwóch trzecich głosujących. Jeśli nie uda się go wyłonić w ciągu trzech dni, konklawe przewiduje jednodniową przerwę na modlitwę i refleksję. Uczestniczą w nim kardynałowie, którzy nie ukończyli 80. roku życia.

Robert Prevost nowym papieżem. Przyjął imię Leon XIV

W wrześniu 1978 roku wstąpił do zakonu św. Augustyna. Śluby wieczyste złożył 29 sierpnia 1981 roku. Z kolei 19 czerwca 1982 roku w Rzymie został wyświęcony na księdza przez arcybiskupa Jeana Jadot.

Przez wiele lat pracował w Peru, m.in. jako opiekun w seminarium zakonnym w Trujillo. W latach 1999–2001 był przełożonym amerykańskiej prowincji zakonu. Od 2001 do 2013 roku pełnił funkcję głównego przełożonego augustianów. Później pracował jako zastępca przełożonego i odpowiedzialny za formację w klasztorze w Chicago.

Papież Franciszek w listopadzie 2014 roku mianował go administratorem diecezji Chiclayo i biskupem tytularnym Sufar. Święcenia biskupie przyjął 12 grudnia 2014 w katedrze w Chiclayo, a 26 września 2015 papież mianował go oficjalnie biskupem tej diecezji. Pięć lat później Robert Prevost został mianowany przez Ojca Świętego administratorem apostolskim diecezji Callao. Funkcję tę pełnił do maja 2021 roku.