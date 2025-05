Stanowski i Trzaskowski w Kanale Zero. Kandydat KO tłumaczył się z sytuacji z flagą

I dodał: – Oddałem jej tę flagę. Potem było kolejne kółeczko pytań, trzeba było to wyjaśnić. I to był błąd, że nie powiedziałem jasno, twardo, że to nie jest kwestia, że ktoś się wstydzi flagi albo ja jej się wstydzę, bo uważam, że pod biało-czerwoną naprawdę wszyscy się zmieścimy.

Stanowski wyśmiał książkę Trzaskowskiego

Stanowski ocenił, że "książka byłaby całkiem spoko, gdyby się zaczynała od 150 strony". Jego zdaniem Trzaskowski ukazuje w niej wszystko w sposób "cukierkowy i wspaniały". – Tam wszystko jest tak wspaniałe, pańska rodzina przeżyła wszystko. Wszystkich widziała. Wszystko jest aż nie do wiary, że to się mogło zdarzyć, a pan to jeszcze podkreśla. Ja musiałem to sobie dawkować – powiedział youtuber.