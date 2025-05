Kupon rabatowy na zakupy w Żabce. Gdzie go można odebrać? Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER

Kupony rabatowe są na 5 i 10 zł: każdy dostaje inny (a niektórzy wcale, bo najwyraźniej są przyznawane losowo lub może bardziej "oddanym" klientom, tego akurat nie wiadomo). Ogólnie wydaje się to niedużo, ale zwykle robi się tam mniejsze zakupy, zatem obniżka procentowo jest całkiem spora.

Kupon rabatowy w Żabce. Jakie są "haczyki" promocji?

Są jeszcze dwa "haczyki" w tej akcji promocyjnej. Po pierwsze, są minimalne limity zakupów, przy których można dostać rabat. W przypadku kuponu za 5 zł musimy nabrać do koszyka rzeczy za przynajmniej 25 zł (a więc w tym przypadku ostatecznie zapłacimy 20 zł, czyli mniej o 20 proc.) Z kolei dla kuponu za 10 zł wartość zakupów musi wynosić co najmniej 35 zł.

Nie da się tak łatwo nabić kwotą minimalną np. papierosami czy mocnym alkoholem. To właśnie drugi haczyk. Wyłączone są z tego takie produkty jak:

napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) wyroby tytoniowe papierosy elektroniczne pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe leki OTC (bez recepty) suplementy produkty dla niemowląt (w tym początkowe żywienie niemowląt) produkty nabywane w ramach zamawiania Kuponów w programie „żappka” (odbiór produktów za żappsy)

Gdzie odebrać kupon na zakupy w Żappce?

Kupony są przypisane do konta w aplikacji Żappka. Jeśli nie zaglądamy tam regularnie, to mogliśmy to przegapić. W prawym dolnym rogu klikamy ikonkę "Profil", następnie przechodzimy do zakładki "Twoje kupony i nagrody" (druga od góry pod imieniem).

Potem odnajdujemy kupon rabatowy i naciskamy "Odbierz", by go aktywować. Powinniśmy to zrobić przed zakupami. Kuponu można użyć dziś i jutro (9 i 10 maja), bo właśnie w tych dniach trwa promocja "Łap gorący rabat".