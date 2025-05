Te arabskie perfumy z Rossmanna pachną jak Victoria’s Secret. Właśnie rzucili je na promkę

Są słodkie, kuszące i mają w sobie coś, co uzależnia. LATTAFA Fakhar to arabskie perfumy, które od kilku miesięcy robią furorę na TikToku i Instagramie. Porównywane są do luksusowych zapachów w stylu Victoria’s Secret Bombshell, ale ich cena jest bardziej niż przyjazna. A teraz? Wpadły na promocję w Rossmannie.