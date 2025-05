Zestaw silnikowych buteleczek z Action to podróżniczy hit. Do czego się przydadzą? Fot. www.tiktok.com/@dealzycia, Stanislaw Bielski/REPORTER,

W ofercie Action pojawił się niepozorny zestaw silikonowych buteleczek, który powinien zainteresować każdego, kto często podróżuje z bagażem podręcznym w samolocie (i nie tylko), ceni sobie porządek, a także lubi ładne i praktyczne gadżety.

Zestaw silnikowych buteleczek z Action to podróżniczy hit. Do czego się przydadzą?

Zestaw z przezroczystą kosmetyczką zawiera cztery pojemniczki w różnych kolorach, dzięki czemu łatwo odróżnić ich zawartość. Dwie buteleczki o pojemności 96 ml są składane: można je złożyć, gdy nie są w pełni napełnione, oszczędzając jeszcze więcej miejsca, a jeśli potrzebujemy więcej płynu np. mydła, to wtedy można je bez problemu rozszerzyć.

Z kolei dwa mniejsze pojemniki (40 ml) zostały wyposażone w silikonową końcówkę z delikatną szczoteczką, którą można użyć do mycia twarzy, oraz wbudowaną przyssawkę, dzięki której można przymocować je do ściany prysznica czy lustra. Może to być szczególnie przydatne w ciasnych hotelowych łazienkach.

Fot. Action

Każda buteleczka ma szeroki otwór wlewowy (23 mm), co bardzo ułatwia napełnianie nawet gęstszymi kosmetykami, a elastyczny silikon pozwala na dokładne wyciskanie, opróżnienie i łatwe czyszczenie. Nie trzeba chyba dodawać, że są wielokrotnego użytku, więc mogą nam towarzyszyć na wielu wyjazdach.

Co ważne – pojemność buteleczek nie przekracza limitów przewidzianych w przepisach dotyczących przewozu płynów w samolocie, więc bez obaw można zabrać je do bagażu podręcznego. Taki zestaw pozwala zaoszczędzić miejsce i uniknąć dźwigania pełnowymiarowych kosmetyków. Koszt to 13 zł. Cena jest bardzo atrakcyjna, biorąc pod uwagę to, że w internecie takie same zestawy są dwa razy droższe.

W Action jest jeszcze mnóstwo innych przydatnych gadżetów do podróżowania. Wśród nich warto wymienić ręczniki szybkoschnące, dmuchaną poduszkę pod głowę, składaną butelkę na wodę, organizery do walizki, ładowarkę USB oraz zawieszki do bagażu.