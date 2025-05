Zeznania Mieszka R. To mówił podejrzany o zabójstwo na UW Fot. KSP/Warszawa

W środę doszło do tragicznych wydarzeń na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. 22-letni student prawa, obywatel Polski, brutalnie zaatakował pracownicę administracyjną uczelni, która zamykała budynek Audytorium Maximum. Kobieta zginęła na miejscu po ciosach zadanych siekierą.

W czwartek prokuratura poinformowała, że zatrzymany Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenia zwłok oraz usiłowania zabójstwa – ofiarą był pracownik ochrony, który został poważnie ranny.

Zeznania Mieszka R. w prokuraturze

Co jednak zeznawał Mieszko R. w prokuraturze? "Fakt" dowiedział się, że "na pytanie, czy Mieszko R. przyznaje się do popełnienia czynu, ten odmówił udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania, ale następnie w ciągu dwóch godzin zeznał, że "chciałby to zrobić i padło słowo: "zrobiłem to".

– Czy jest to przyznanie się do winy, czy nie. Moim zdaniem: tak – powiedział gazecie prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dodając, że to już kolejna sprawa, że śledczy są atakowi. – To już kolejna sprawa, gdzie obrona jest zasypana pewnymi informacjami i zaczyna atakować prokuraturę – stwierdził w rozmowie z gazetą.

Chodzi o to, że m.in. "Wprost" rozmawiał z jednym z obrońców mężczyzny, mec. Maciejem Zaborowskim. Przekazał on, że jego klient nie przyznał się do winy. – To jakaś bzdura – stwierdził adwokat.

Prokurator: Nie ma wątpliwości, że się przyznał

– W czwartek, podczas 2,5-godzinnych czynności prowadzonych przez prokuraturę, Mieszko R. złożył obszerne oświadczenie, ale odmówił składania wyjaśnień, w tym odpowiedzi, czy przyznaje się do czynu. W tak poważnej sprawie rzecznik prokuratury, który nie uczestniczył w procedurze ani nie jest w tej jednostce, nie powinien w ogóle się wypowiadać ani przekazywać nieprawdziwych informacji – poinformował mecenas.

Co ważne, również po piątkowym posiedzeniu ws. wniosku o areszt prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ Kamil Kowalczyk mówił, że Mieszko R. przyznał się do winy.