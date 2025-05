"'Co ty zrobiłeś, pogotowie...' - krzyczy jeden ze strażników. Inny próbuje go przytrzymać. 'Odrzuć to' - krzyczą strażnicy. 'Dzwoń po pogotowie' - słyszymy. 'Jadą' - odpowiada jeden ze strażników. 'Tomek, uciekaj' - mówi drugi strażnik. 22-letni sprawca próbuje wtedy użyć siekiery, którą trzymał w dłoni" – opisuje redakcja.

Zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Tyle wiadomo w sprawie

– Doszło tam do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Na miejscu działa policja i prokuratura. To wszystko od nas na tę chwilę – powiedział w tej sprawie w środę naTemat.pl kom. Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji. Informację najpierw podał Polsat News.

W komunikacie dla mediów przekazano później, że "nie żyje jedna osoba, druga z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala". To pracownik ochrony uniwersyteckiej, który ruszył kobiecie na pomoc. "Do zdarzenia doszło około godziny 18:40, to wtedy na teren Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego wtargnął mężczyzna i zaatakował siekierą znajdujące się tam osoby" – dodano.