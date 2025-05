Dwóch parlamentarzystów AfD nie będzie mogło towarzyszyć ministrowi ds. Europy landu Hesja w podróży zagranicznej do Serbii i Chorwacji. Minister stanu Manfred Pentz wyjaśnił, że nie może oczekiwać od międzynarodowych partnerów, że "usiądą do stołu z przedstawicielami partii, która jest uznana za prawicowo-ekstremistyczną". Dalsze kroki wydają się nieuchronne. Kilka landów i ich ministrowie spraw wewnętrznych chcą zbadać, czy stanowiska w służbie cywilnej – jak sędzia, policjant, nauczyciel lub żołnierz – będzie można godzić z członkostwem w AfD.

Cios dla partii

Dla AfD raport kontrwywiadu jest porażką w jej wysiłkach na rzecz normalizacji politycznej po udanych wyborach w lutym 2025 r., gdy stała się drugą co do wielkości siłą polityczną w Niemczech z 20,8% głosów.

Z powodu tej oceny AfD złożyła pozew przeciwko Federalnemu Urzędowi Ochrony Konstytucji do Sądu Administracyjnego w Kolonii. Współprzewodniczący AfD, Tino Chrupalla i Alice Weidel, nazwali kategoryzację partii jako prawicowo-ekstremistyczną „oczywiście niezgodną z prawem”. W ich ocenie władze Niemiec uznały krytykę niemieckiej polityki imigracyjnej za przestępstwo. Według liderów partii to nie AfD narusza konstytucję, ale niemieckie służby specjalne.

AfD wielokrotnie w sądach

Wniosek o wprowadzenie zakazu jest popierany przez wielu prawników konstytucyjnych w Niemczech. W oświadczeniu prawnym siedemnastu naukowców skierowanym do niemieckiego Bundestagu w listopadzie 2024 r. oświadczyli: „Koncepcja demokracji zdolnej do obrony jest reakcją na doświadczenia Republiki Weimarskiej i narodowosocjalistycznego terroru”.

Prawnik zdaje sobie sprawę, że to żądanie może mieć antywolnościowy wydźwiek, zwłaszcza za granicą. – Zwłaszcza w USA wielokrotnie doświadczyłem, jak to niemieckie podejście, które bierze się z historii, musi być wyjaśniane – mówi. Uważa on jednak, że jest to właściwe podejście, biorąc pod uwagę niemieckie doświadczenia z narodowosocjalistyczną tyranią, która w bardzo krótkim czasie przekształciła niemieckie państwo konstytucyjne w system masowego terroru.