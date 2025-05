Jak pisaliśmy w naTemat, do ataku na kobietę w Praku Krakowskim doszło w nocy z piątku na sobotę. Sprawca zaatakował przechodzącą kobietę i zaczął ją dusić. Według relacji policji mogło chodzić o próbę kradzieży torebki. Zareagowali świadkowie zdarzenia – studenci przebywający w pobliżu – którzy obezwładnili mężczyznę i przekazali go funkcjonariuszom.

Podczas dalszych czynności policjanci udali się do miejsca zamieszkania zatrzymanego w Skale, gdzie odkryli ciało jego matki. Jak ustalono, kobieta została uduszona, a na jej gardle ujawniono również rany cięte. Do zabójstwa doszło wcześniej, jeszcze przed atakiem w parku.

Zabójstwo w Skale i atak w Parku Krakowskim. 48-latek trafił do aresztu

48-latek przyznał się do pozbawienia życia swojej matki. W odniesieniu do napaści w Parku Krakowskim, według prokuratury, potwierdził jedynie, że doszło do takiego zdarzenia, ale nie uznał go w pełni za próbę zabójstwa.