Aimee Lou Wood zagra żonę Dostojewskiego w filmie Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta

Małgorzata Szumowska ("Śniegu już nigdy nie będzie") i Michał Englert ("Kobieta z...") stworzą film na podstawie książki "The Gambler Wife: A True Story of Love, Risk, and the Woman Who Saved Dostoyevsky" z 2021 roku, która skupia się na związku Fiodora Dostojewskiego z jego żoną Anną. Akcja dzieła będzie rozgrywać się w czasach tworzenia przez rosyjskiego pisarza jednej z jego najważniejszych powieści, czyli "Idioty". Para udaje się w podróż poślubną do Szwajcarii, gdzie musi stawić czoło uzależnieniu, z jakim zmaga się artysta.