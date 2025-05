Takie nastroje są w KO i PiS przed ostatnią debatą

Chodzi m.in. o to, że z pewnością padną pytania o kawalerkę w Gdańsku. Zdaniem rozmówcy TVN24 w PiS-ie, Nawrocki ma ostatnią szansę, by wytłumaczyć się z tej sprawy i przekonać do swojej wersji wydarzeń wyborców niezdecydowanych. Jak stwierdziła ta osoba, "musi być w tym wiarygodny, to będzie trudne, ale podobno go przygotowali".