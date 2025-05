Rafał Trzaskowski Fot. Marcin Rutkiewicz/REPORTER

REKLAMA

– Nie dajcie się zwieść sondażom, będzie blisko, taka jest prawda. Potrzebna jest totalna mobilizacja – zachęcał w niedzielę w Płocku Rafał Trzaskowski. W czasie jego wystąpienia padło zaskakujące zdanie. – Rzadko się zgadzam z Mentzenem, ale powiedział mądrą rzecz – że w PiS nie mieli nikogo lepszego. Nie znaleźli między sobą lepszego kandydata – przekonywał odnosząc się do Karola Nawrockiego i afery mieszkaniowej.

Prezydent Warszawy poświęcił więcej czasu kandydatowi PiS. – Mój konkurent powiedział, że śpi z Biblią pod poduszką. Wszyscy z PiS ciągle nas pouczają. Mówią nam, jak mamy żyć. Chcą wam zaglądać do życia, do łóżka, chcą was pouczać przez cały czas. Bo, tak jak prezes, są najbardziej doświadczeni w życiu rodzinnym – ironizował.

REKLAMA

Trzaskowski stwierdził, że "doszło do czegoś niespotykanego". – Kiedy Nawrocki mówi, że chce komuś pomóc, to ten ktoś musi salwować się ucieczką – dodał. Kandydat KO nie odpuszczał w tym temacie i zahaczył jeszcze o kolejną debatę, która odbędzie się już 12 maja. Tym razem będzie to przedwyborcze starcie organizowane przez TVP.

– Zastanawiam się, jak Nawrocki będzie mówił w jutrzejszej debacie o mieszkalnictwie? Jak będzie mówił o pomocy seniorom? On nawet nie będzie mógł użyć słowa "klucz" – kontynuował Trzaskowski.

A w pewnym momencie zacytował nawet... Księgę Przysłów. – "Kto postępuje uczciwie chodzi bezpiecznie. Kto chodzi krętymi drogami zostanie wykryty". To jest klucz do tego, co się teraz dzieje: w PiS mają problem nie z faktami, tylko z tym, że te fakty ujrzały światło dzienne – ocenił.

REKLAMA