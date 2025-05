– Mam taki cytat, to pytania do pana Rafała Trzaskowskiego: "Złożyliśmy w Brukseli wstępną propozycję przyjęcia dwóch tysięcy osób. Wpierw chcemy uruchomić program pilotażowy, w którym zaoferujemy przyjęcie pierwszych uchodźców" – to są słowa Rafała Trzaskowskiego z lipca 2015 roku. Był wówczas ministrem, pan Trzaskowski, a więc widzimy, że popierał pan migrację, tworzył projekty pilotażowe. Czy to się dzisiaj zmieniło? Czy jest pan za tym, że migranci forsowali polskie granice? – chciał dowiedzieć się Karol Nawrocki.