– Pokój na Ukrainie musi być trwały, sprawiedliwy i nie może być jedynie odwleczoną wojną. To oczywiste – powiedział Karol Nawrocki odnośnie wątku o możliwościach zakończenia wojny w Ukrainie. To jeden z ostatnich tematów podczas poniedziałkowej debaty prezydenckiej w TVP .

Kandydat popierany przez PiS zakończył swoją wypowiedź wymownym stwierdzeniem. – Nigdy nie powinniśmy popadać w hurraoptymizm w stosunku do wejścia Ukrainy do UE czy NATO. Czy pozwolić na zagrożenie nierównej konkurencji ze strony Ukrainy. Tam też mamy swoje interesy – ostrzegał Nawrocki.

Debata w TVP. Hołownia dostał pytanie o UE

Marszałek Sejmu uspokajał swojego rywala, żeby nie miał co do tego żadnych wątpliwości. – Dokładnie tak jest. Nasz sojusz NATO jest filarem naszego bezpieczeństwa. My nie jesteśmy w Unii Europejskiej, my jesteśmy Unią Europejską. Trzeba dbać o te filary – podkreślał.