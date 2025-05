Milosz Miuosh Borycki, Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bulecka - jurorzy 12. edycji "Must Be The Music. Fot. Adam Burakowski/East News

REKLAMA

Program "Must Be The Music. Tylko muzyka" to jeden z najpopularniejszych programów typu talent show w Polsce. Po raz pierwszy pojawił się na antenie Polsatu w 2011 roku i szybko zdobył uznanie widzów, doczekując się jedenastu edycji do 2016 roku.

Po dziewięcioletniej przerwie program powrócił na ekrany wiosną 2025 roku, ponownie dając szansę utalentowanym muzycznie osobom – wokalistom, zespołom, instrumentalistom, zarówno amatorom, jak i profesjonalistom, bez względu na wiek czy prezentowany gatunek muzyczny.

Zasady programu polegają na prezentacji umiejętności muzycznych przed czteroosobowym jury, które w obecnej edycji tworzą Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Miuosh oraz Sebastian Karpiel-Bułecka. Na etapie castingów uczestnicy muszą zdobyć przynajmniej trzy głosy na "TAK", aby przejść dalej.

REKLAMA

W odcinkach półfinałowych decydujący głos mają widzowie, którzy poprzez głosowanie wybierają finalistów. Kulminacyjnym momentem każdej edycji jest wielki finał, w którym najlepsi wykonawcy walczą o atrakcyjne nagrody i możliwość rozwoju kariery.

Kto awansował do finału 12. edycji "Must Be The Music"? Lista uczestników

W finale wystąpią: Dawid Dubajka, Helena Ciuraba, ZoSia Karbowiak i Miód, Kuba i Kuba, Bonaventura, Gracjana Górka, Alien x Majtis oraz Weronika Ryba. Poniżej nagrania z ich występów półfinałowych.

Dawid Dubajka

Helena Ciuraba

ZoSia Karbowiak i Miód

Kuba i Kuba

Bonaventura

Gracjana Górka

Alien x Majtis

Weronika Ryba

Wielki finał "Must Be The Music" odbędzie się już w najbliższy piątek, 16 maja 2025 roku. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenie telewizji Polsat od godziny 19:55.

REKLAMA