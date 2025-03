Widzowie krytykują jury "Must Be the Music" za surowe oceny Fot. YouTube / Polsat

Program "Must Be the Music. Tylko muzyka" gościł na ekranach Polsatu w latach 2011-2016. Wówczas cieszył się ogromną popularnością i wylansował kilka talentów. Laureatem pierwszej edycji została polsko-ukraińska kapela Enej, drugiej zaś Maciej Czaczyk, a trzeciej – LemON z Igorem Herbutem na wokalu. Późniejsze edycje zwyciężyli m.in. Marcin Patrzałek, Shata QS, Conrado Yanez i Olga Garstka.

Dotąd "Must Be the Music" kojarzył się widzom z zasiadającymi na fotelach jurorów Elżbietą Zapendowską, Korą Jackowską z Maanam, Tymonem Tymańskim, Piotrem Roguckim, Wojciechem "Łozo" Łozowskim i Adamem Sztabą. W 12. edycji muzycznego show skład jurorski uległ drastycznym zmianą. Uczestników programu od teraz oceniają Miłosz "Miuosh" Borycki, Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka i Dawid Kwiatkowski.

Widzowie "Must Be the Music" krytykują nowych jurorów

Za nami drugi odcinek telewizyjnego show "Must Be the Music" i kolejni uczestnicy, którzy jednych zachwycili, drugich mniej. Fani hitu Polsatu są jednak niepocieszeni sposobem, w jaki jurorzy wydają swoje werdykty. Zdaniem wielu internautów nowy skład jurorski jest zbyt surowy w swej ocenie.

Najwięcej komentarzy krytykujących Boryckiego, Szroeder, Karpiel-Bułeckę i Kwiatkowskiego posypało się pod postem przedstawiającym występ Anny Mars, która na scenę została wniesiona w stroju syreny przez prowadzących – Macieja Roka i Adama Zdrójkowskiego.

Anna Marciniszyn, bo tak naprawdę nazywa się uczestniczka 12. edycji castingów, wykonała w programie mashup utworów "Tańczące Eurydyki" Anny German i "Immigrant Song" Led Zeppelin. Niestety wokalny popis artystki jurorzy ocenili cztery razy na "NIE".

– Jeremi Przybora powiedział kiedyś, że piosenka jest dobra na wszystko. Myślę, że chwała Bogu, że tego nie widział i nie słyszał – powiedział Karpiel-Bułecka po występie Anny Mars.

"Reakcja sędziów jest całkiem inna w czasie występu niż po. Coś tu nie gra i to nie w jej występie i śpiewaniu"; "Występ był słaby, ale jurorzy mieszają z błotem kolejnego uczestnika. To nie może tak wyglądać"; "Po drugim odcinku jestem bardzo zdegustowana jury. Na początku podobali mi się, ale teraz uważam, że nie mają kompetencji jak Pani Zapendowska"; "Jurorzy słabi. Nie umieli merytorycznie wyjaśnić uczestniczce, dlaczego nie podobał im się jej wykon. To świadczy o poziomie jury" – czytamy w serwisach Facebook i YouTube.

