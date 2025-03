Gitarzysta rzucił się na kamerę w pierwszym odcinku "Must be the music" Fot. Instagram / Must be the music

Program "Must be the music. Tylko muzyka" gościł na ekranach w latach 2011-2016. Cieszył się sporą popularnością i wylansował kilka talentów. Laureatem pierwszej edycji została polsko-ukraińska kapela Enej, drugiej zaś Maciej Czaczyk, a trzeciej – LemON z Igorem Herbutem na wokalu. Późniejsze edycje wygrali m.in. Marcin Patrzałek, Shata QS, Conrado Yanez i Olga Garstka.

Skład jurorski zmieniał się na przestrzeni lat. Pojawiali się w nim: kompozytor Adam Sztaba, krytyk muzyczna Elżbieta Zapendowska, Kora Jackowska z kultowego zespołu Maanam, muzyk Tymon Tymański, wokalista Comy Piotr Rogucki i Wojciech "Łozo" Łozowski.

Po przerwie telewizja Polsat zdecydowała się reaktywować format z nowymi oceniającymi: Natalią Szroeder, Miuoshem, Dawidem Kwiatkowskim oraz Sebastianem Karpielem-Bułecką. 7 marca wypuszczono pierwszy odcinek nowej odsłony. Na scenie prezentowali się artyści i całe zespoły, wśród nich grupa Sleazy Sweet.

Zaskakujące sceny w pierwszym odcinku. Zdenerwowany uczestnik rzucił się na kamerę

Muzycy na czele z wokalistką wykonali w studiu rockowy utwór pt. "Get It", który pochodzi z ich własnego zbioru muzycznego. Niestety po występie trójka jurorów była na nie. Show spodobało się tylko Sebastianowi Karpielowi-Bułecce.

– Mi się podobało, bo było zaskakująco, fajny patent z megafonem, fajna solówka na gitarze, przenieśliście mnie w klimat lat osiemdziesiątych. Porządna energia, jestem dlatego na tak – mówił. Pozostali skrytykowali umiejętności wokalistki. – Świetne granie, tylko że niestety, ten świetnie grający zespół ma bardzo słabą wokalistkę, bardzo słabą. To naprawdę był słaby wokal i to tak nieprzystający do tego jak ten band to grał. No i po prostu nie, nie za wokal – ocenił Miuosh.

Członkowie Sleazy Sweet ze smutkiem przyjęli ostateczny werdykt. U jednego z gitarzystów te słowa jurorów wywołały skrajne emocje. Po wejściu za kulisy zaczął rzucać rzeczami, które miał pod ręką. Aż w końcu zaczął odpychać kamerę i jej operatora. Na profilu instagramowym "Must be the music" pojawiło się nagranie z tamtego momentu.

