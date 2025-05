Sprzedaję, więc jestem. Jak opchnąć swoje ciuchy na Vinted i jeszcze się przy tym dobrze bawić

1. Zdjęcie jak z Vogue’a, nie z piwnicy

Nie wystarczy cyknąć fotki byle gdzie. Jeśli twoje spodnie leżą na tle paproszków z dywanu i sąsiadują ze stertą innych butów, to gratulacje – właśnie zniechęciłaś potencjalnego kupca.

Zasada złota: "jeden produkt – czyste tło". Drewniana podłoga, jednolita wykładzina albo biały koc to twoi najlepsi przyjaciele. Użyj neutralnego, kontrastującego tła. Zrób zdjęcie na gładkim tle, które jest w innym kolorze niż przedmiot. A światło? Naturalne, dzienne – tak, żeby ubranie wyglądało jak milion dolarów, nawet jeśli kosztuje 15 zł.

2. Pokaż ciuch na sobie i na wieszaku

Ludzie kupują oczami – a jeśli zdjęcie wygląda jak z bloga modowego, to klikają szybciej. Wiem, wiem – nie każdy lubi pozować, ale serio, załóż to ubranie, wystylizuj. Nie musisz pokazywać twarzy! Ja tego nie robię, zasłaniając się telefonem.

Jeśli sprzedajesz spódnicę, dobierz do niej fajny sweter i botki, a nie… japonki. Stylizacja musi grać. Bo nawet jeśli kogoś interesuje tylko ta spódnica, to oceni ją w kontekście całej stylówki. Źle dobrana całość = "to chyba nie dla mnie".