Keramzyt to "game changer" w ogrodnictwie. Jakie ma właściwości i gdzie go stosować? Fot. Anna Shvets / Pexels

Keramzyt jest tak uniwersalny, że używa się go też m.in. w budownictwie i drogownictwie, ale my skupimy się na ogrodnictwie. To lekkie kruszywo o kształcie granulek, które jest wypalane ze specjalnie dobranych glin ilastych w bardzo wysokiej temperaturze (około 1150-1200°C).

Keramzyt to "game changer" w ogrodnictwie. Jakie ma właściwości?

Dla ogrodnika, zarówno początkującego, jak i zaawansowanego, najważniejsze są następujące cechy keramzytu:

Porowata struktura: Zapewnia doskonały drenaż, odprowadzając nadmiar wody z okolic korzeni. Jednocześnie magazynuje część wody, dzięki czemu roślina może ją później pobrać. Porowatość sprzyja również napowietrzeniu systemu korzeniowego. Lekkość: Nie obciąża nadmiernie doniczek ani konstrukcji (np. zielonych dachów). Obojętność chemiczna: Jest neutralny i nie zmienia pH podłoża, co jest kluczowe dla prawidłowego rozwoju większości roślin. Trwałość i sterylność: Jest odporny na pleśń, grzyby i szkodniki, nie rozkłada się w glebie, dlatego może być używany wielokrotnie (po wcześniejszym oczyszczeniu). Naturalne pochodzenie: Jest produktem ekologicznym, bezpiecznym dla roślin i środowiska.

Fot. Lucis / Wikipedia

Do czego użyć keramzytu? Oto 5 zastosowań

Keramzyt wykorzystuje się głównie do drenażu w doniczkach, poprawy struktury podłoża czy ściółkowania gleby. Sprawdza się też w uprawach hydroponicznych (bezglebowych), jako izolacja termiczna czy materiał zwiększający wilgotność powietrza. Może być również stosowany do ukorzeniania sadzonek oraz w celach dekoracyjnych na powierzchni doniczek.

1. Drenaż w doniczkach i skrzynkach balkonowych

Keramzyt ogrodniczy świetnie sprawdza się jako warstwa drenażowa, dzięki której nadmiar wody nie stoi przy korzeniach roślin – a to ważne, bo zbyt mokre podłoże to częsta przyczyna gnicia korzeni. Na dno doniczki (koniecznie z otworami odpływowymi!) wsyp warstwę keramzytu – drobniejszy (4-8 mm) do mniejszych doniczek, a grubszy (8-16 mm lub 10-20 mm) do większych.

Dla lepszego efektu możesz położyć na keramzycie agrowłókninę, żeby ziemia się nie mieszała z warstwą drenażową. Potem wystarczy już tylko wsypać ziemię i posadzić roślinę. Warstwa drenażu powinna zajmować od 1/5 do 1/3 wysokości doniczki – zwykle 2-5 cm wystarczy, ale przy dużych donicach czy roślinach jak storczyki albo sukulenty, można dać więcej.

2. Poprawa struktury podłoża

Dodanie keramzytu do ziemi pomaga ją rozluźnić i sprawia, że lepiej przepuszcza wodę i powietrze – to idealne rozwiązanie dla roślin, które nie lubią ciężkiej, zbitej ziemi.

Najlepiej sprawdzi się drobny keramzyt (2-8 mm), który mieszasz z podłożem przed sadzeniem. Choć nie chłonie wody jak perlit, to doskonale tworzy trwałe przestrzenie powietrzne. Ile go dodać? Od 10 do 30 proc. objętości podłoża – czyli na 10 litrów ziemi dajemy 1-3 litry keramzytu, w zależności od potrzeb rośliny i rodzaju ziemi.

3. Ściółkowanie roślin doniczkowych i rabatowych (mulczowanie)

Ściółkowanie keramzytem to świetny sposób, by zatrzymać wilgoć w glebie i ograniczyć podlewanie. Dodatkowo pomaga ograniczyć wzrost chwastów i zapobiega zaskorupianiu się ziemi.

Warstwa keramzytu (najlepiej 8-16 mm) rozsypana na wierzchu doniczki czy rabaty nie tylko pomaga roślinom, ale też wygląda estetycznie. Wystarczy warstwa o grubości 2-5 cm – zbyt cienka nie zadziała, a zbyt gruba może ograniczać dostęp powietrza.

4. Podłoże w uprawie hydroponicznej i semi-hydroponicznej

Keramzyt do hydroponiki to idealne podłoże – jest trwały, lekki, obojętny chemicznie i dobrze napowietrza korzenie. Przed użyciem trzeba go porządnie wypłukać i namoczyć, najlepiej przez całą dobę. W hydroponice roślina rośnie w koszyku z keramzytem zanurzonym w wodnym roztworze nawozów.

W wersji semi-hydro keramzyt umieszcza się w doniczce bez otworów (lub z otworami wyżej), a w dolnej części doniczki utrzymuje się rezerwuar wody. Używaj frakcji 8-16 mm i wypełniaj całe naczynie, zapewniając roślinie stabilność i miejsce dla korzeni.

5. Naturalny nawilżacz powietrza dla roślin

Keramzyt do zwiększania wilgotności to prosty i naturalny sposób na pomoc roślinom domowym, zwłaszcza tym tropikalnym, które źle znoszą suche powietrze zimą. Wystarczy wsypać keramzyt (2-4 cm warstwy) na szeroką tackę, zalać go wodą (ale nie do pełna!) i postawić na nim doniczkę – tak, by nie stała w wodzie.

Możesz też położyć kilka takich tacek między roślinami. Woda paruje i lokalnie zwiększa wilgotność powietrza. Pamiętaj tylko, żeby regularnie uzupełniać wodę i co jakiś czas przemywać keramzyt.

Fot. Ksenia Chernaya / Pexels

Gdzie kupić keramzyt ogrodowy i ile kosztuje?

Keramzyt ogrodniczy można znaleźć oczywiście w centrach ogrodniczych, marketach budowlanych oraz kwiaciarniach, gdzie dostępne są różne wielkości opakowań. Dobrym źródłem są sklepy internetowe – zarówno ogólne, jak i specjalistyczne, np. z artykułami do upraw hydroponicznych. Zakupy online dają możliwość większego wyboru, niższe ceny i dostawę pod drzwi.

