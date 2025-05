Jak uprawiać pomidory na balonie i w ogrodzie? Nie jest to aż tak trudne Fot. Michał Robak / Pexels

REKLAMA

Zanim przystąpimy do wysadzania pomidorów do gruntu lub donic, musimy zaopatrzyć się w wysokiej jakości nasiona. Choć dostępne są one nawet w popularnych sieciach handlowych, nie zawsze znajdziemy tam interesujące nas gatunki. Istnieją jednak lepsze sposoby, by je zdobyć.

Źródła nasion – gdzie ich szukać?

Centra ogrodnicze oraz sklepy nasienne – to najczęściej wybierane miejsce, gdzie znaleźć można szeroki wachlarz zarówno klasycznych, jak i bardziej odpornych na choroby, nowoczesnych odmian. Sklepy internetowe – umożliwiają zakup jeszcze bardziej różnorodnych i często unikalnych odmian, które trudno znaleźć w ofercie stacjonarnej. Wymiana z innymi ogrodnikami – coraz popularniejsza metoda pozyskiwania nasion z lokalnych, sprawdzonych źródeł. Nasiona z własnych pomidorów – także mogą zostać wykorzystane, choć trzeba pamiętać, że odmiany mieszane oznaczone jako "F1" mogą nie zachować cech rośliny matecznej w kolejnym pokoleniu.

REKLAMA

Kiedy wysiewać pomidory? Terminy i zasady

Najlepszym momentem na wysiew nasion pomidorów na rozsady (do pojemników do późniejszego przesadzenia) jest okres od końca lutego do końca marca – o ile dysponujemy szklarnią lub tunelem foliowym.

W przypadku braku takich warunków warto rozważyć późniejszy siew, z uwagi na możliwe przymrozki, które występują nawet w maju. Zbyt wczesny wysiew może skutkować osłabieniem roślin – mogą one zbyt mocno się wyciągnąć i "zdziczeć", zanim warunki pogodowe pozwolą na ich przesadzenie na zewnątrz.

Fot. Lara Jameson

Najskuteczniejsze metody wysiewu pomidorów

Pojemniki i miniszklarnie

To najczęściej stosowana i zalecana metoda. Nasiona pomidorów wysiewa się płytko – na głębokość 0,5–1 cm – do specjalnych pojemników wielokomorowych, miniszklarenek lub małych doniczek z lekkim, dobrze przepuszczalnym podłożem.

REKLAMA

Kluczowe jest utrzymanie stałej temperatury (najlepiej 22–25°C) i wilgotności. Po wykiełkowaniu i pojawieniu się pierwszych liści, młode rośliny – mające 10–15 cm – należy przesadzić do większych donic.

Bezpośredni wysiew do donic docelowych (dla balkonów)

Jeśli planujemy ograniczoną uprawę, np. kilka krzaczków na balkonie, można od razu umieścić nasiona w mniejszych doniczkach, a następnie przesadzić je do większych pojemników, gdy rośliny podrosną.

Jak uprawiać pomidory na balkonie? Poradnik krok po kroku

Pomidory z powodzeniem można hodować również w mieszkaniu – na nasłonecznionym parapecie lub małym balkonie. W tym wypadku najważniejszy jest wybór odpowiednich odmian oraz zapewnienie im właściwych warunków.

REKLAMA

Pojemniki i podłoże

Optymalna pojemność donic to minimum 10–20 litrów na jeden krzak. Pojemniki powinny mieć otwory drenażowe oraz warstwę np. z keramzytu. Sprawdzi się żyzna, przepuszczalna ziemia do warzyw lub specjalne podłoże do pomidorów.

Warunki uprawy balkonowej

Nasłonecznienie : Co najmniej 6 godzin światła dziennie, najlepiej balkon od południa lub południowego zachodu. Podlewanie : Doniczkowe pomidory szybko tracą wodę – w upalne dni może być potrzebne nawet dwukrotne podlewanie dziennie. Nawożenie : Regularne, co 1–2 tygodnie. Stosujmy nawozy organiczne lub mineralne, dedykowane pomidorom. Podpórki: Nawet niskie odmiany mogą wymagać niewielkich podpór podczas owocowania.

Najlepsze odmiany pomidorów do uprawy balkonowej

"Maskotka" – koktajlowa odmiana o zwisającym pokroju, niezwykle plenna. "Venus" – karłowa, pomarańczowe owoce, idealna do małych pojemników. "Ola Polka" – żółte koktajlowe pomidory, odmiana samokończąca. "Balkoni Red" i "Balkoni Yellow" – stworzone z myślą o uprawie balkonowej. "Micro-Tom", "Tiny Tim" – mikropomidory idealne do parapetów i niewielkich pojemników.

Fot. bacho nadiradze / Pexels

Jak uprawiać pomidory w ogrodzie lub na działce?Sprawdzone metody

Uprawianie pomidorów w gruncie pozwala na większe duże plony i możliwość hodowli bardziej wymagających odmian.

REKLAMA

Przygotowanie gleby

Najlepiej, gdy gleba jest żyzna, przepuszczalna, lekko kwaśna (pH 5,5–6,5). Jesienią poprzedniego roku lub wczesną wiosną warto ją wzbogacić dobrze rozłożonym obornikiem lub kompostem. Należy unikać miejsc, gdzie w ostatnich latach rosły inne rośliny psiankowate (np. ziemniaki, papryka).

Sadzenie do gruntu

Rozsady wysadza się po 15 maja, kiedy minie ryzyko przymrozków. Pomidory sadzi się głęboko, nawet do poziomu pierwszych liści, co sprzyja rozwinięciu silniejszego systemu korzeniowego. Warto zachować odpowiedni rozstaw – zazwyczaj 50–100 cm między roślinami.

REKLAMA

Optymalne warunki uprawy gruntowej

Nasłonecznienie : Co najmniej 6–8 godzin światła słonecznego dziennie. Podlewanie : Rzadziej, ale obficie – najlepiej u nasady, bez moczenia liści. Nawożenie : Co 2–3 tygodnie nawozami organicznymi (np. gnojówką z pokrzyw) lub mineralnymi. Podpory i przycinanie : Większość odmian wymaga palików lub sznurkowego prowadzenia. Warto usuwać tzw. "wilki" (dzikie rozrosty), by roślina skupiła energię na owocowaniu.

Polecane odmiany do ogrodu

'Malinowy Ożarowski' – smaczna, odporna odmiana o dużych owocach. 'Betalux' – karłowa, samokończąca, niewymagająca podpór. 'Rumba Ożarowska' – odporna na choroby, plenna i uniwersalna. 'Koralik' – koktajlowy pomidor o drobnych, słodkich owocach.

REKLAMA

Fot. Roman Biernacki / Pexels

Kiedy spodziewać się pierwszych zbiorów?

Termin zbioru pomidorów zależy od wybranej odmiany i warunków uprawy:

Wczesne odmiany mogą dać nam pomidory już pod koniec czerwca lub na początku lipca (ok. 60–70 dni od wysadzenia). Odmiany średnio wczesne i późne dają plon od połowy lipca do późnego sierpnia, aż do pierwszych jesiennych chłodów.

W dobrych warunkach jeden krzak w ogrodzie może dać w sezonie nawet kilkanaście kilogramów pomidorów. Z kolei na balkonie jest możliwe zebranie nawet kilku kilogramów owoców. Jest więc trochę zachodu z uprawą pomidorów i wymaga to cierpliwości, ale rezultaty mogą nas zaskoczyć.