Pedro Pascal nie wytrzymał i dopiekł J.K. Rowling. Ma osobisty powód, by ją krytykować

Pedro Pascal jest jednym z największych sojuszników osób LGBTQ+ w Hollywood. Gwiazdor serialu "The Last of Us" nie przeszedł obojętnie obok ostatniego orzeczenia Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii, zgodnie z którym ustawa związana z ochroną kobiet dotyczy wyłącznie "biologicznych kobiet". Aktor postanowił ostro podsumować zachowanie J.K. Rowling, którą fani od dłuższego czasu oskarżają o transfobię. Jego krytyka nie wzięła się znikąd. Siostra Pascala jest transkobietą.