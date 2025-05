Nie żyje Marlena Milwiw-Baron. Aktorka i babcia Aleksandra Barona miała 93 lata

Marlena Milwiw-Baron urodziła się 22 września 1931 roku we Lwowie i ukończyła PWST w Warszawie w 1955 roku. Występowała w teatrach warszawskich, takich jak Teatr Nowej Warszawy, Teatr Polski i Teatr Rozmaitości, a także we Wrocławiu, m.in. w Teatrze Dramatycznym i Wrocławskim Teatrze Współczesnym, z którym była związana od 1967 roku. Wykładała również w Akademii Muzycznej we Wrocławiu.