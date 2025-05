Grzegorz Braun mógłby liczyć na 3,4 proc. poparcia. Po 1,2 proc. zgarnęli Joanna Senyszyn i Krzysztof Stanowski. Pozostałe miejsca zajęli: Marek Jakubiak (1,1 proc.), Artur Bartoszewicz (0,8 proc.) oraz Maciej Maciak i Marek Woch (obaj po 0,2 proc.). Ponadto 6,3 proc. badanych to niezdecydowani wyborcy.

Jeśli w drugiej turze Trzaskowski spotkałby się z Nawrockim, wyniki rozłożyłyby się odpowiednio: 54,5 proc. do 37,7 proc.

Trzaskowski liderem dwóch sondaży

I jeszcze drugi sondaż – tym razem to badanie IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Wyszło w nim, że Trzaskowski w pierwszej turze wyborów miałby 32,3 proc. głosów. Nawrocki mógłby liczyć na 25,2 proc. Podium zamyka Mentzen z wynikiem 11,2 proc.

Co łączy te dwa sondaże? Data ich przeprowadzenia, która jest kluczowa na ostatniej prostej kampanii. Badanie dla "Polityki" zrealizowano w dniach 7-10 maja na grupie 2 tys. osób metodą CATI (wywiadów telefonicznych). Z kolei dla "Rzeczpospolitej" w dniach 11-12.05 metodą CATI na próbie 1073 osób.

To oznacza, że wyniki nie uwzględniają nastrojów po ostatniej debacie prezydenckiej, która odbyła się wieczorem 12 maja w TVP. Mimo że to przedwyborcze starcie prawdopodobnie nie wywróciło "stolika", to jednak pewne szczegóły mogły zadecydować o sympatiach wyborców. Kto wygrał, a kto stracił na tej debacie? O tym więcej przeczytacie w naTemat.