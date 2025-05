Mariusz Łuszczewski nie żyje. Był jednym z najbardziej znanych przedsiębiorców w Szczecinie.

Śmierć Mariusza Łuszczewskiego wstrząsnęła szczecińskimi przedsiębiorcami

– Zawsze uśmiechnięty. Czasem nawet pytałem, czy wszystko jest w porządku. Był czas po pandemii, jego firma zamknęła kilka restauracji, a mimo to on mówił, że wszystko będzie dobrze i że jeszcze wyjdzie wzmocniony z tego kryzysu. Dla mnie zawsze bardzo życzliwy, a jak przychodził w odwiedziny do firmy, to z kwiatkiem dla pani z sekretariatu. Wspaniały człowiek – mówi rozmówca wszczecinie.pl.