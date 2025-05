Moje imię GAJA Jestem BOGIEM Siłą Moją matką MIŁOŚĆ Kiedy płaczę To we łzach tonie świat Tulę w swych ramionach zaginiony CZAS.

Polska wokalistka na scenie w Bazylei pojawiła się w skórzanym czarno-zielonym obcisłym kombinezonie z wycięciami po bokach. Stanęła na środku, a wokół niej tancerze. Za śpiewającą Steczkowską na samym początku wyświetlane są wizualizacje Ziemi, potem wynurzają się błyszczące, szklano-lustrzane kolosy, które symbolizują narodziny dzieci Gai (to Eurybia, Pontos, Uranos i Okeanos). Są one kontynuacją siły i pradawnej mocy matki.

Znaczenie poszczególnych elementów w show Steczkowskiej

Ma on za zadanie być strażnikiem, który chroni Ziemię. To nawiązanie z kolei do mitologii słowiańskiej, w niej bowiem istniał Żmij. Zależnie od regionu i wyobrażeń, miał chronić przed złem, zaś jego atrybutem był ogień. W występie Polski reżyserzy odwołują się do jego opiekuńczej, ale i dzikiej natury. Co ciekawe, wspomniany smok został wykonany bez użycia sztucznej inteligencji (AI). Wymodelowano go w 3D i prowadzono specjalne animacje.