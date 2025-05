Szpak napisał do Steczkowskiej podczas Eurowizji. Wokalistka szybko zareagowała

– To jeden z największych tytanów pracy w polskim show-biznesie. Możliwość obserwowania jej z bliska to niesamowita przygoda, bo widać ogromne doświadczenie i wielowymiarowe podejście do pracy. Justyna nie tylko śpiewa – ona doskonale wie, jaki efekt chce osiągnąć na ekranie. Była zaangażowana na każdym etapie przygotowań. Ma jasną wizję choreografii, ruchu scenicznego, emocji. Ogromną wagę przywiązuje do detali – mówił nam ostatnio eurowizyjny ekspert Konrad Szczęsny.